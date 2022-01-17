Королівство Тонга вкрило хмарою попелу після виверження підводного вулкана [ Редактировать ]
Королівство Тонга вкрило хмарою попелу після виверження підводного вулкана. Тамтешні жителі залишилися без світла. Водночас експерти заспокоюють - загрози нових цунамі немає.
Нагадаю, напередодні в Тихому океані поряд із Тонга сталося виверження підводного вулкана. Це спричинило високі хвилі. В королівстві постраждали понад 80 тисяч людей, деякі острови повністю затопило.
Та велика вода дісталася й Нової Зеландії, Австралії та США. В Японії фіксували хвилі заввишки у три метри. У Перу стихія забрала життя двох людей.
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