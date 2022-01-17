У Нідерландах мітингували проти видобутку газу [ Редактировать ]
Зі смолоскипами в руках у Нідерландах мітингували проти видобутку газу.
Акція відбулася у Гронінгені. Близько 5-ти тисяч людей вимагали припинити додаткове викачування палива в регіоні.
Поклади зосереджені під землею на глибині близько трьох кілометрів, їх розробка може призводити до землетрусів. Раніше влада Нідерландів вирішила збільшити видобуток газу через його дефіцит в Європі.
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