Війна на Донбасі: ворог стягує сили до лінії зіткнення [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на Сході. Армійця доправили до лікарні, стан його здоров'я – задовільний, - повідомили у штабі. Загалом минулої доби зафіксували одне порушення режиму тиші. Ворог бив у бік Катеринівки на Луганщині - із гранатометів різних систем, а також зі стрілецької зброї.
Нині на передовій порівняно спокійно, але ворог стягує сили до лінії зіткнення. У Спільному центрі контролю і координації за минулу добу нарахували 275 одиниць військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських угод. Йдеться про танки, гармати та самохідні артилерійські установки. За ситуацією на Донбасі стежить Руслан Смєщук.
Позивний "Фаза", військовослужбовець Збройних сил України:
Бувають прострели якісь, стрелкотня - таке. Автомати.
Так на питання "Як пройшов день?" відповідають хлопці. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. На фронті минула доба - одна із найспокійніших за весь тиждень. Жодного прицільного обстрілу - повідомили в штабі ООС. А ті постріли що періодично лунають з ворожих позицій - так, для проформи - розповідають армійці.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Туман, коли негода - вони прострілюють іноді. І дають знати, що вони там є - що взагалі ніхто не спить. Що вони також, як і ми, пильнують.
Пильнують і наші армійці. Адже новорічні свята закінчилися, а з ними можуть закінчитися навіть поодинокі періоди затишшя.
А доки одні військові зі зброєю в руках тримають передову, інші - допомагають місцевим медикам. Це - одна із краматорських міських лікарень. Гуманітарна ініціатива "Допомога Схід", яку організували вояки, доправила сюди чергову партію устаткування. Ковідне відділення отримало медичні меблі, та функціональні ліжка. Старе обладнання - аж занадто старе.
Вікторія Нікуліна, завідувачка відділення:
Эти кровати - наши старые лошадки. Они не удобны, потому что там провисающие сетки. Но стараемся выходить из ситуации - подкладывать щиты чтобы было удобно. Я надеюсь что в будущем у нас все будет заменено на более современные.
Олексій Яковленко, головний лікар Краматорської міської лікарні:
Во времена, когда мы все очень напряжены и ожидаем новых подвохов, мягко говоря, - с ковидом. Мы благодарны военным, которые создали ту цепочку, через которую иностранная помощь доходит и в том числе и до нас.
Таким чином українські вояки демонструють - окрім суто воєнних операцій - вони ще і полегшують життя місцевих жителів. Це до речі - наразі загальна практика передових армій світу.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України:
В умовах пандемії Ковід-19 лікарі знаходяться на передовій, ризикуючи власним життям, надають необхідну медичну допомогу. Наше завдання - допомогти їм надавати цю допомогу для того, щоб вони надавали якісне лікування.
За роки існування гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" - прифронтові лікарні, та інші медичні заклади на Донбасі отримали десятки тонн допомоги.
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