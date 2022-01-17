Президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Саули Ниинисте провели телефонные переговоры. Об этом сообщает администрация финского президента.

Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Необходимо, чтобы голос Европы был ясно слышен в ходе дебатов.

Также собеседники уделили внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности Евросоюза и тесное взаимодействие с США.

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

Напомним, Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров среди прочего они обсудили ситуацию вокруг Украины.

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