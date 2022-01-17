В понедельник, 17 января, на пограничном контроле следователь вручил экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд. Сторонники Порошенко прямо сейчас под Печерским судом города Киева.

Кроме того, люди устроили митинг в аэропорту Киева, куда прибыл экс-президент.

В 11.00 будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины. Следователь требует назначить лидеру оппозиции и главе партии "Европейская солидарность" содержание под стражей.

Напомним, что 17 января экс-президент Украины Петр Порошенко возвращается в Украину. В этот же день его ожидает суд об избрании меры пресечения по делу о госизмене и пособничестве террористам "ЛДНР". Слушание по делу начнется 11:00.

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