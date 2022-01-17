Напередодні на фронті поранено українського військового. Це сталося поблизу Катеринівки на Луганщині. Армійця доправили до лікарні, стан його здоров'я задовільний, - повідомили в штабі. Про ситуацію на цій ділянці передової - в репортажі Руслана Смєщука.

Передові українські позиції між вільною Попасною й тимчасово окупованим Первомайськом - це Луганська область. Напередодні тут відбувся найбільш потужний ворожий обстріл на всій лінії зіткнення. Усе почалося з "прильоту" реактивних та підствольних гранат. А потім супротивник перейшов до більших калібрів.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Були приходи з СПГ, були приходи з підствольника, і потім пізніше пішли. 2-3-4 мінометку клали.

Вояки кажуть - така ворожа стратегія тут діє постійно. Спочатку - провокаційний вогонь, потім - потужний удар по позиціях.

Артур, військовослужбовець Збройних сил України:

Відбувається в основному, спочатку провокація зі стрілецької зброї. Потім вони перевіряють, чи ЗСУ активні, чи не активні. Чи дають відсіч, чи не дають відсіч. А потім, в основному, застосовується артилерія піхотна. Або 82, або 120.

Цього разу поранення зазнав один з українських солдатів - осколок від підствольної гранати зачепив м'які тканини обличчя.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Поранений легкий. Осколок від ВОГа залетів в щоку. Легкий. Тиждень-два підлікують і повернеться.

Наразі ця ділянка фронту в районі Попасної - одна з найнапруженіших на фронті.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Такі обстріли дуже часто. Майже кожен день. Стрілецька зброя, АГС, підствольники. Це кожного дня. А таке вже щось більший калібр. РПГ, СПГ. То набагато рідше трапляється.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Такого в 14-15 я не відчував. 17, Авдєєвка була. Було все, "Алмаз" брали. Але було періодично. А тут майже кожен день. Якщо я прокидаюся від того, що мені щось прилетіло в бліндаж.

Більшість із цих вояків загартовані бойовими діями від початку війни, мають неабиякий фронтовий досвід.

Артур, військовослужбовець Збройних сил України:

Людина розуміє, що вона на фронті. Відповідно їй треба берегти своє здоров'я. Якщо не для себе, то для своїх рідних. Якщо людина повністю дотримується заходів безпеки, на 100 відсотків це вберегти не може, бо це бойові дії, як-не-як. Але значно збільшує шанс, що вона повернеться додому.

Що ж до загальної ситуації на фронті - кількість ворожих обстрілів зменшилася. Проте майже щодня відбуваються ось такі - локальні й небезпечні загострення. Від початку нового року на передовій загинули троє наших оборонців. Ще більше - поранених.