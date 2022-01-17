На горном массиве Татры в Словакии, погибла украинская туристка со Львова Елена Лозинская. Девушка сорвалась с большой высоты, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщается на сайте авиаспасателей "ate.sk".

Трагическое событие произошло в субботу, 15 января, в Малой Студеной долине, что в Высоких Татрах.

Женщина поскользнулась и упала с высоты более 300 метров. После падения она оставалась живой, но без сознания. Реанимационные меры, предпринятые прибывшими на место происшествия спасателями, не дали результатов, женщина умерла.



"К сожалению, полученные молодой женщиной травмы были несовместимы с ее жизнью и даже врач санитарной авиации уже не мог ей помочь", - говорится в сообщении.

По словам спасателей у Елены Лозинской не было достаточного снаряжения для той местности, по которой она передвигалась. Тело погибшей украинки спасатели перевезли в село Старый Смоковец, где передали полиции.

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Кроме того, на Говерле пропал 6-летний Алексей Стефанцев - он отстал от туристической группы. На его поиски привлечено 196 человек, 20 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер. В поисках ребенка также помогают волонтеры ОО "Горный спасательный центр", представители "Красного Креста" и Карпатского национального парка.

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