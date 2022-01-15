В Карпатах при восхождении на самую высокую точку гору Говерлу погиб турист. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку.

15 января в 11:15 при восхождении на г. Говерла, Надвирнянского района, погиб 1 человек и 2 получили травмы разных степеней тяжести. По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку. К погибшему следуют работники Нацполиции для проведения следственных действий.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ привлечено 28 человек и 5 единиц техники. Расследованием обстоятельств трагедии занимаются правоохранители.

Читайте также, на Закарпатье в Хустском районе нашли тело 58-летнего жителя села Березово, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах более месяца назад. Сначала мужчина увидел велосипед покойного, а неподалеку обнаружил и само тело.

Кроме того, в карпатских горах спасатели нашли тело мужчины, который пропал во время катания на снегоходах. Согласно данным ГСЧС, 50-летний мужчина пропал вместе с другими туристами во время катания на снегоходах в горной долине Руна.