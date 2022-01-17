Хакери знов атакували державні сайти. Цього разу під кіберударом - Шевченківський райсуд Києва та система електронних закупівель "Прозорро".

За даними Держспецзв'язку, на ресурсах з'явилися ті самі повідомлення з погрозами, що й під час масштабної кібератаки три дні тому. Сьогодні хакери намагалися зламати системи електронного суду та документообігу і реєстр судових рішень. Наразі сайти частково не працюють. Їхню роботу поновлюють, а слідство перевіряє всі версії кібернападу.