Хакери знов атакували державні сайти [ Редактировать ]
Хакери знов атакували державні сайти. Цього разу під кіберударом - Шевченківський райсуд Києва та система електронних закупівель "Прозорро".
За даними Держспецзв'язку, на ресурсах з'явилися ті самі повідомлення з погрозами, що й під час масштабної кібератаки три дні тому. Сьогодні хакери намагалися зламати системи електронного суду та документообігу і реєстр судових рішень. Наразі сайти частково не працюють. Їхню роботу поновлюють, а слідство перевіряє всі версії кібернападу.
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