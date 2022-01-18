По состоянию на 10:00 18 января курс доллара на межбанке в продаже, по сравнению с предыдущей сессией, вырос на 10 копеек до 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,34 гривен за евро.

Утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,3600 - 28,3800 грн/доллар, евро 32,3247 - 32,3446 грн/евро, российский рубль 0,3715 - 0,3719 грн/рубль. Таким образом, курс доллара поднялся до уровня начала января 2021 года.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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