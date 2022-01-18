Санкції США проти Росії: проти кого і в який момент їх можуть ввести

"Визначилися. Ми більше не шукаємо варіантів", - повідомили пресі в Білому домі на умовах анонімності. Тобто, за будь-якого сценарію Сполучені Штати точно знають, як діятимуть.