США нададуть Україні летальну зброю у разі вторгнення Росії [ Редактировать ]
Надати Україні летальну зброю пообіцяли Сполучені Штати. Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він прибув до Києва у складі двопартійної делегації Конгресу.
За словами сенатора, таку зброю нададуть у разі вторгнення Росії на територію України. Нагадаю, напередодні сенатори мали зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Зокрема, обговорили і стримувальний пакет санкцій США щодо Росії.
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Про це заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті.
Про це повідомило агентство Ройтерз, із посиланням на джерело у Білому домі.
Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він прибув до Києва у складі двопартійної делегації Конгресу.
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