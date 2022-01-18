Світовий економічний форум другий рік поспіль через пандемію не може зібратися в місті, де відбувався десятки років - швейцарському гірсько-лижному курорті Давосі. Натомість торік захід спочатку перенесли на літо в Сінгапур, а потім скасували. Цього разу - просто обмежилися онлайн дискусіями. Олена Абрамович розкаже більше.

Давос. Швейцарське містечко з населенням 11 тисяч осіб, куди щороку на тиждень прибували три тисячі політиків, бізнесменів, активістів. Без перебільшення - світова еліта - від колишнього американського президента Дональда Трампа чи китайського Сі Цзіньпіна до кліматичної активістки Ґрети Тунберг чи ірландської рок-зірки Боно.

Боно, ірландський рок-музикант, вокаліст рок-гурту "U2":

Капіталізм - це інструмент, який призводить до того, що дедалі більше людей опиняються за межею бідності.

Щоразу звучали схожі теми - як подолати бідність і водночас підняти світову економіку та зупинити кліматичні зміни. Мільярдери й автократи дискутували у просторих залах, активісти - мерзли на демонстраціях надворі. Так було щозими з 1974 до 2020. Та останні два роки в Давосі - тиша.

На форумі 2020 лунали перші згадки про коронавірус. І саме через нього 2021 року захід вирішили перенести на літо, до Сінгапура. Але, зрештою, скасували повністю. На 2022 рік компанії вже бронювали готелі та квитки. Корективи вніс "Омікрон" - в останній момент форум перевели в онлайн-формат. Першим серед світових лідерів слово взяв президент Китаю. Говорив про протистояння між великими державами та його можливі "катастрофічні наслідки".

Сі Цзіньпін, президент Китаю:

Історія неодноразово демонструвала, що протистояння не розв'язує проблеми, воно призводить лише до катастрофічних наслідків. Протекціонізм і односторонність не можуть захистити нікого. Зрештою, вони завдають шкоди як інтересам інших, так і власним.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Візьме слово на форумі пізніше цього тижня - й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Виступатиме й німецький канцлер Олаф Шольц. Та наскільки ефективними будуть ці віртуальні повідомлення й чи зможуть вони мати такий самий ефект, як колись живі дискусії в Давосі, - питання.