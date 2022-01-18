Второй год полмиллиона украинских граждан лишены базовых политических прав – на выборы и местное самоуправление. Зе-власть обещала превратить Донбасс в витрину демократии. Вместо этого в 2020 году в 18 ОТГ на Донбассе безо всяких оснований ввела военно-гражданские администрации. Теперь, вопреки Конституции и базовым демократическим принципам, несмотря на возмущение граждан и позицию международного сообщества, последовательно отказывается проводить там выборы. Согласно недавнему решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) местные выборы не состоятся там и весной 2022 года.

Право на участие во всеобщих, свободных и справедливых выборах – одно из важнейших политических прав человека, закрепленное Конституцией и международными нормами. Решение ЦИК, в очередной раз отказывающее полумиллиону украинских граждан в этом праве, стало еще одним свидетельством скатывания Украины к открытой диктатуре, которую навязывает Украине Зе-режим.

Зе-команда уничтожает в Украине демократические основы государства и грубо попирает политические, социальные, культурные права граждан. Отменяются выборы, без суда и следствия вводятся незаконные санкции СНБО против украинских граждан, закрываются независимые СМИ, вводятся дискриминационные законы, идет открытая травля политической оппозиции и инакомыслящих. Для того, чтобы сохранить страну, дать шанс для мирного урегулирования и объединения Украины - это сползание к диктатуре необходимо остановить!

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти преодолеть свой страх и безотлагательно провести выборы в 18 ОТГ на Донбассе. Отказаться от разрушительной для страны диктаторской политики и обеспечить право граждан на выборы.

Демократия, права человека и гражданина – это фундамент, на котором создано украинское государство.

Власть, которая его разрушает должна уйти, и как можно скорее!