Пандемія коронавірусу у Великій Британії добігає кінця [ Редактировать ]
Пандемія коронавірусу у Великій Британії добігає кінця. Таке заявив спеціальний представник ВООЗ із питань Covid-19 - Девід Набарро. На його думку, нинішній сплеск інфікувань штамом "Омікрон" у Сполученому Королівстві може стати останнім. Водночас експерт зазначає, що нові мутації вірусу ще з'являтимуться, проте будуть менш небезпечними. Наразі уряд Великої Британії хоче скасувати всі коронавірусні обмеження, серед обов'язкового - залишити тільки вимогу носити маски. Нововведення планують на березень.
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