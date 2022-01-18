Понад 1200 кілометрів проїхав автомобіль Tesla на одному заряді [ Редактировать ]
Понад 1200 кілометрів проїхав автомобіль Tesla на одному заряді. Машину оснастили акумулятором нового покоління. Такій моделі вдалося подолати удвічі більшу відстань, ніж може досягти стандартна Tesla Model S. Окрім акумулятора, в електрокарі більше нічого не змінювали. Деталь створив стартап "ONE" із Мічигану. Розробники планують перетворити прототип на серійну батарею і запустити у виробництво вже наступного року. У компанії впевнені, що такий запас енергії в автомобілі усуне занепокоєння потенційних покупців щодо постійного підзарядження.
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