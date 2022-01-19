Вояки на передовій абсолютно спокійні та впевнені у власних силах.

На фронті минулої доби було порівняно тихо. У зоні операції Об'єднаних сил на Сході України наші захисники порушень не зафіксували. З армійцями на передовій поспілкувався Руслан Смєщук.

Світлодарська дуга, смуга оборони що вклинюється в тимчасово неконтрольовану територію. Позиції зустрічають свіжим хрустким снігом та непевною тишею.

Позивний "Комбат", військовослужбовець Збройних сил України:

Переважно тихо, але вночі бувають постріли. Десь по сусідах працюють, чутно що не менше ніж 120 міліметрів.

Наразі найгучніше, що пролітає над цими окопами, це ворожі дрони. Супротивник прискіпливо стежить за українськими солдатами.

Позивний "Комрад", військовослужбовець Збройних сил України:

Літають, гудить, над позиціями літають, знімають. Досить високо літають, але літають.

А ще саме на цьому напрямку ворог влаштував вишкіл своїх армійців та щоденні гарматні стрільби. Снарядів не шкодує, б'є день у день. Але на полігонах. По наших оборонцях, як тут кажуть, не "прилітало".

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Порядка двух недель у них проводились учения, массовые сборы. И порядка двух недель работа артиллерии. Слышно было, круглосуточно.

Проте вояки тут на передовій абсолютно спокійні та впевнені у власних силах.

Позивний "Комбат", військовослужбовець Збройних сил України:

Це окопна війна, зараз не 14, не 15 і не початок 16. Зараз для того, щоб застосувати багато техніки... треба розуміть, що один в окопі обороняючий може стримувати до 6 нападаючих. А нас мало не мало а 250 тисяч військових щонайменше є.

Вояк із позивним "Комбат", на фронті з першої хвилі мобілізації - бачив усе. Ставлення до інформаційного штурму щодо можливого нового вторгнення РФ пояснює дуже просто.

Скептическое. Буде наступ - значить буде. Не буде, значить не буде, наше діло маленьке: дали задачу - виконуй.

На переконання "Комбата" та його побратимів на передовій - одна з головних цілей ворога - змусити українців боятися і не вірити у власні сили та свою армію. І саме виваженість, упевнена і спокійна готовність дати відсіч - є найкращим оберегом проти повномасштабних