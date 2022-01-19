В преддверии визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена, который должен состояться 19 января, к нему с открытым письмом обратились журналисты телеканалов "UkrLive" и "Перший Незалежний", которые объединили коллективы ранее закрытых президентом Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Работники СМИ указали высокопоставленному американскому чиновнику на попытки украинской власти установить в стране цензуру и ограничить свободу слова. Под притеснения со стороны действующей власти попадают не только вышеперечисленные телеканалы, но также государственные вещатели "UA: Перший" и "ДОМ", "Радио Свобода", "Украина" и " Украина 24", "НАШ", интернет-издания "Страна.юа" и "Шарій.net".

Недавно бизнесмен и народный депутат Нестор Шуфрич, к которому за помощью обратились коллективы "Першого Незалежного" и UkrLive и который три месяца назад стал владельцем указанных телеканалов, сделал заявление о том, что он и дальше будет бороться за обеспечение прав журналистов на профессиональную деятельность и потому имеет намерение приобрести еще одну лицензию. Но практика внесудебной расправы над неподконтрольными властям СМИ свидетельствует о том, что в этом случае в Украине может появиться шестой телеканал, закрытый президентом без каких-либо правовых оснований.

"Поэтому наш вопрос остается открытым - как сделать работу журналистов в Украине безопасной и защитить свободу слова в целом?" - говорится в письме.

Журналисты отметили, что причиной подобного давления на СМИ может быть падение личного рейтинга Зеленского, что повлечет за собой его проигрыш на будущих президентских выборах, а также попытки власти отвлечь людей от реальных проблем в стране, таких как рост тарифов на коммуналку, повышение цен на продукты, конфликт на востоке.

Поэтому мы обращаемся к вам с призывом обсудить катастрофическое состояние со свободой слова в Украине во время ваших контактов с украинской властью, а также публично высказаться о важности обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, особенно свободы слова, свободы выражения взглядов и права журналистов на профессиональную деятельность.

Текст письма приводим ниже:

Уважаемый мистер Блинкен,

Журналисты украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью для того чтобы в очередной раз привлечь ваше внимание к катастрофической ситуации с обеспечением свободы слова в Украине.

Поводом обращения к вам стало очередное доказательство того, что украинская власть рассматривает нелояльные СМИ как своего главного врага и не оставляет практики прямого вмешательства в редакционную политику и физического уничтожения тех СМИ, которые не боятся говорить правду о ее деятельность.

Очередной жертвой украинской власти стали телеканалы "UkrLive" и "Перший Незалежний", против которых накануне нового года власть использовала весь арсенал репрессивных действий - запрет на использование радиочастот, блокирование активов и запрет на ведение любой деятельности. Это незаконное решение во внесудебном порядке было вновь принято Советом национальной безопасности и обороны - органом, который фактически олицетворяет диктатуру в Украине и поэтапно вводит запрет на оппозиционную деятельность.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что решение власти снова использовать СНБО для наложения незаконных санкций было принято сразу после того как телеканал "Перший Незалежний" добился судебного решения в свою пользу и возобновил спутниковое вещание по решению Хозяйственного суда города Киева.

В результате очередных незаконных санкций миллионы украинцев были лишены доступа к объективной информации, а журналисты - лишены права заниматься профессиональной деятельностью. Это не только грубое нарушение украинского законодательства, но и статьи 10 Конвенции о защите прав человека и главных свобод (Свобода выражения мнения).

Мы считаем, что усиление давления на СМИ и оппозиционных политиков является прямым следствием двух факторов: падением личного рейтинга Владимира Зеленского и его боязнью проиграть на следующих президентских выборах, и желанием отвлечь внимание украинских граждан от ежедневных доказательств непрофессионализма действующей власти.

Обратимся к конкретным примерам.

В течение 2021 года украинская власть во главе с Владимиром Зеленским закрыла пять телевизионных каналов. В частности, в феврале, грубо нарушив принцип верховенство права и во внесудебном порядке (через решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинские власти запретили трансляцию трех ведущих в то время информационных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Попытка творческих коллективов возобновить вещание в рамках нового телеканала "Перший Незалежний", объединивший журналистов трех закрытых каналов, привел к очередному нарушение законодательства украинскими властями - вещание канала было прекращено после обычного письма заместителя председателя Службы безопасности Украины, без суда и возможности для журналистов отстоять свои права. Вторая попытка привела к такому же результату - накануне новогодних праздников и несмотря на судебную победу, вещание "Першого Незалежного", так же как и другого оппозиционного канала UkrLive, снова было остановлено.

Недавно бизнесмен и народный депутат Нестор Шуфрич, к которому за помощью обратились коллективы "Першого Незалежного" и UkrLive и который три месяца назад стал владельцем указанных телеканалов, сделал заявление о том, что он и дальше будет бороться за обеспечение прав журналистов на профессиональную деятельность и потому имеет намерение приобрести еще одну лицензию. Но практика внесудебной расправы над неподконтрольными властям СМИ свидетельствует о том, что в этом случае в Украине может появиться шестой телеканал, закрытый президентом без каких-либо правовых оснований. Поэтому наш вопрос остается открытым - как сделать работу журналистов в Украине безопасной и защитить свободу слова в целом?

Другие случаи цензуры и ограничения права журналистов на профессиональную деятельность со стороны украинской власти являются не менее вопиющими. В частности, недавно украинский общественный вещатель-телеканал "UA: Перший" обвинил офис Президента Украины в том, что тот "давно и жестко" ставит ультиматумы относительно присутствия народных депутатов в телевизионном эфире, а также "выдвигает условия для редакций телеканала".

Бывшие сотрудники государственного телеканала "ДОМ" заявили о цензуре со стороны офиса Президента Украины, который требовал максимально увеличить количество позитивных новостей о президенте, заниматься пиаром его инициатив и отказаться от использования определенных слов и высказываний во время подготовки новостей.

В список СМИ, пострадавших от действий украинской власти, чуть не попало "Радио Свобода", и лишь значительный общественный резонанс заставил власть отказаться от поддержки председателя правления Государственного банка "Укрэксимбанк" Евгения Мецгера и его сотрудников, напавших на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы".

Депутаты от пропрезидентской политической силы отказались посещать эфиры на телеканалах "Украина" и" Украина 24" сразу после того, как один из известных лидеров мнения жестко раскритиковал деятельность Владимира Зеленского.

Известны случаи давления на телеканалы "Прямой" и "Наш", а кроме этого с помощью незаконного введения санкций власти остановили работу и грозят полным уничтожением ряду популярных интернет-изданий, в частности "Страна.юа" и "Шарій.net".

В конце 2021 года, на пресс-конференцию по случаю экватора пребывания Зеленского на посту Президента были приглашены лишь наиболее лояльные к президенту СМИ, Чего НИКОГДА не случалось раньше. Но даже это не уберегло Зеленского от серии очень болезненных вопросов по установлению мира в Украине, экономической политики власти и крупных скандалов с его участием (Pandora papers, Вагнергейт).

Не меньшую обеспокоенность вызывают и провокации праворадикальных сил, включая физические расправы таких групп с неугодными властям журналистами, которых преследуют за "неправильные" политические взгляды. Участились случаи политического сведения счетов и с оппозиционными политиками, наиболее известным из которых является домашний арест председателя политсоветы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, адвокаты которого неоднократно разбивали все доводы стороны обвинения, но пока не могут добиться его освобождения и снятия с него всех обвинений.

Учитывая все сказанное выше, мы заявляем о своем намерении обжаловать незаконные решения о закрытии СМИ в судах. И если украинские суды под давлением офиса Президента Украины не отменят решение СНБО, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по любым попыткам ввести цензуру в Украине.

Поэтому мы обращаемся к вам с призывом обсудить катастрофическое состояние со свободой слова в Украине во время ваших контактов с украинской властью, а также публично высказаться о важности обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, особенно свободы слова, свободы выражения взглядов и права журналистов на профессиональную деятельность.

С уважением,

Представители незаконно закрытых украинских СМИ