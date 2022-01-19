Директор учреждения для детей-аутистов Инна Сергиенко, которая в конце минувшего года сообщила в соцсетях, что сотрудники детского сада для детей с аутизмом "Ребенок с будущим" намерены пикетировать Кабинет Министров из-за счетов за отопление по тарифу торговых центров, проинформировала об очередной акции против возглавляемого ее дошкольного учреждения. На сей раз в детсад пришли с проверкой по какому-то сообщению о противодействию вакцинации от COVID-19.

Об этом Сергиенко сообщила в социальной сети Facebook.

"Кому там скучно, не беспокойтесь, с этим у нас все в порядке, как и со всем остальным. Поскольку наш садик Child With Future лицензирован и проверяется регулярно соответствующими органами. Так что не беспокойте киберполицию фальшивыми вызовами, им есть чем заниматься и без этого", – констатировала Инна Сергиенко.

В своей заметке в соцсети она так же отметила, что лично не является ни вакцинатором, ни антивакцинатором.

"Я не врач и комментарии медицинского характера никому давать не намерена. Для этого есть специалисты, которые решают кому можно, а кому нельзя вакцинироваться", – резюмировала в своем посте Сергиенко.



Как сообщали руководитель школы-сада для детей с синдромом аутизма "Ребенок с будущим" Инна Сергиенко, которая в конце минувшего года обратила внимание общественности и власти на дискриминационный подход отдельных чиновников при начислении тарифов по теплоснабжению для организаций и учреждений, занимающихся воспитанием и реабилитацией дете и подростков с инвалидностью, на персональной странице в социальной сети Facebook сообщила, что власть фактически проигнорировала призывы руководителей подобных структур.