Полиция пришла с проверкой в дошкольное учреждение для детей-аутистов, которое просило Кабмин снизить тарифы на отопление [ Редактировать ]
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Директор учреждения для детей-аутистов Инна Сергиенко, которая в конце минувшего года сообщила в соцсетях, что сотрудники детского сада для детей с аутизмом "Ребенок с будущим" намерены пикетировать Кабинет Министров из-за счетов за отопление по тарифу торговых центров, проинформировала об очередной акции против возглавляемого ее дошкольного учреждения. На сей раз в детсад пришли с проверкой по какому-то сообщению о противодействию вакцинации от COVID-19.
Об этом Сергиенко сообщила в социальной сети Facebook.
"Кому там скучно, не беспокойтесь, с этим у нас все в порядке, как и со всем остальным. Поскольку наш садик Child With Future лицензирован и проверяется регулярно соответствующими органами. Так что не беспокойте киберполицию фальшивыми вызовами, им есть чем заниматься и без этого", – констатировала Инна Сергиенко.
В своей заметке в соцсети она так же отметила, что лично не является ни вакцинатором, ни антивакцинатором.
"Я не врач и комментарии медицинского характера никому давать не намерена. Для этого есть специалисты, которые решают кому можно, а кому нельзя вакцинироваться", – резюмировала в своем посте Сергиенко.
Как сообщали руководитель школы-сада для детей с синдромом аутизма "Ребенок с будущим" Инна Сергиенко, которая в конце минувшего года обратила внимание общественности и власти на дискриминационный подход отдельных чиновников при начислении тарифов по теплоснабжению для организаций и учреждений, занимающихся воспитанием и реабилитацией дете и подростков с инвалидностью, на персональной странице в социальной сети Facebook сообщила, что власть фактически проигнорировала призывы руководителей подобных структур.
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