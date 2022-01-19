В Оболонському районі Києва відбулось урочисте освячення вод Дніпра [ Редактировать ]
Сьогодні Водохреще. Традиційно цього дня люди масово занурюються в ополонку. Лікарі рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на Ковід. Репортаж із зимових пляжів і поради для тих, хто лише збирається на воду - дивіться далі.
Навіть сім градусів морозу не завадили киянам відсвяткувати Водохреще. На урочисте освячення вод Дніпра в Оболонському районі Києва зібралось чимало охочих пірнути в крижану воду. Але спочатку молитва. Аби вода, за повір'ям, набула цілющої сили, священники просять Бога освятити її.
Онуфрій, митрополит Київський і всієї України:
Всіх вас, дорогі брати й сестри, сердечно вітаю з великим дванадесятим празником Святого Богоявлення Хрещення Господнього. Нехай благодать Йорданова наповнює наші серця, наші домівки, нашу українську землю і дає їм мир і надію на краще майбутнє.
Більшість вірить, що саме цього дня вода забирає весь негатив та очищує душу.
Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ:
Згідно з церковним уставом в цей день, як і напередодні, освячується вода. Вона так і називається - велика Агязма. Тобто, велика святиня, і кожна людина в цей день освячує свої домівки, навіть свої вот домашні тварини святою водою.
Після освячення води - кияни занурюються в крижану купіль.
Сабіна цього року наважилась на такі купання вперше. Дуже хвилювалась.
Сабіна, жителька Києва:
Я хочу сказать всем, кто хочет, но боится - сделайте это. Это того стоит. Это действительно очень-очень классно. Но нужно помолиться перед этим. Пойти на литургию, желательно. И вот с Богом, перекрестившись, со святым духом окунуться.
Прийшли на пляж і ті, для кого купання на Водохрещу стало доброю традицією.
Лет восемь или девять. Классно. Не болею целый год. - Так і вже не вспомниш. Ну, мабуть, п'ятий, сьомий...
Для безпеки тут чергували рятувальники, поліція та кілька карет швидкої. Проте їхня допомога нікому не знадобилася.
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