Саме цього дня вода забирає весь негатив та очищує душу

Сьогодні Водохреще. Традиційно цього дня люди масово занурюються в ополонку. Лікарі рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на Ковід. Репортаж із зимових пляжів і поради для тих, хто лише збирається на воду - дивіться далі.

Навіть сім градусів морозу не завадили киянам відсвяткувати Водохреще. На урочисте освячення вод Дніпра в Оболонському районі Києва зібралось чимало охочих пірнути в крижану воду. Але спочатку молитва. Аби вода, за повір'ям, набула цілющої сили, священники просять Бога освятити її.

Онуфрій, митрополит Київський і всієї України:

Всіх вас, дорогі брати й сестри, сердечно вітаю з великим дванадесятим празником Святого Богоявлення Хрещення Господнього. Нехай благодать Йорданова наповнює наші серця, наші домівки, нашу українську землю і дає їм мир і надію на краще майбутнє.

Більшість вірить, що саме цього дня вода забирає весь негатив та очищує душу.

Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ:

Згідно з церковним уставом в цей день, як і напередодні, освячується вода. Вона так і називається - велика Агязма. Тобто, велика святиня, і кожна людина в цей день освячує свої домівки, навіть свої вот домашні тварини святою водою.

Після освячення води - кияни занурюються в крижану купіль.

Сабіна цього року наважилась на такі купання вперше. Дуже хвилювалась.

Сабіна, жителька Києва:

Я хочу сказать всем, кто хочет, но боится - сделайте это. Это того стоит. Это действительно очень-очень классно. Но нужно помолиться перед этим. Пойти на литургию, желательно. И вот с Богом, перекрестившись, со святым духом окунуться.

Прийшли на пляж і ті, для кого купання на Водохрещу стало доброю традицією.

Лет восемь или девять. Классно. Не болею целый год. - Так і вже не вспомниш. Ну, мабуть, п'ятий, сьомий...

Для безпеки тут чергували рятувальники, поліція та кілька карет швидкої. Проте їхня допомога нікому не знадобилася.