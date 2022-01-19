Змінити стратегію у спілкуванні з Росією пропонує Євросоюзу Еммануель Макрон. Франція головуватиме в ЄС найближчі пів року, тож її лідер висловив своє бачення. Чому виступ Макрона викликав не тільки оплески? Хто й за що розкритикував промову? І чому дискусія про майбутнє союзу переросла у велику розмову про Україну? Чула Олена Абрамович.

Сесійна зала в Європарламенті таку кількість депутатів збирає не часто. Інтерес сьогодні до Еммануеля Макрона. Лідер Франції - країни, яка найближчі пів року головуватиме в ЄС - презентує своє бачення, як саме його держава допоможе Євросоюзу "стати знову великим". У пріоритеті - кліматичні, цифрові цілі та безпека.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Європа має нарешті побудувати власну систему колективної безпеки на нашому континенті. А це потребує стратегічного переозброєння, особливо в діалозі з Росією. Я особисто роками наполягав на цьому діалозі.

Діалог з Москвою має бути відвертим і вимогливим, наголосив Макрон. Згадав про Нормандський формат і зусилля Франції та Німеччини встановити мир на Сході України. А ще запропонував, щоб ЄС напрацював новий пакт безпеки й підписав його з Росією.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Це відмова від застосування сили, погроз, примусу; вільний вибір держав брати участь в організаціях, альянсах, угодах безпеки; непорушність кордонів, територіальної цілісності держав, відмова від сфер впливу. Я говорю про принципи, які Європа разом з Росією підписали 30 років тому. Ми, європейці, маємо захищати ці цінності та ефективно карати тих, хто їх порушує.

Промова Еммануеля Макрона час від часу викликає оплески. Проте після завершення голова фракції найбільшої партії - Європейської народної - вдався до критики. Каже, хотілося б більше дій і менше слів. Мовляв, щопівроку в ЄС головує нова країна і дає великі обіцянки. Утім, "віз і нині там".

Манфред Вебер, голова фракції Європейської народної партії:

Ми вже роками спостерігаємо за поведінкою Путіна. Він погрожує нам, він хоче розпочати війну з Україною. Він прагне побудувати імперію. Імперію олігархів на противагу нашій ідеї свободи. І Рада ЄС, будьмо чесними, не здатна сформувати тверду позицію. "Північний потік", на мою думку, мав бути зупинений, поки є ескалація в Україні. Але що сказала Рада ЄС?

Тож Манфред Вебер запропонував голосувати за санкції не одностайно, а більшістю. Зараз Рада ЄС ухвалює рішення лише за умови, що всі без винятку 27 країн-членів згодні. І це робить обмеження не ефективними. Водночас представник Єврокомісії зауважив - підтримка України - це справа честі не лише для ЄС, а й США та найбільших світових блоків.

Марош Шефчович, віцепрезидент Європейської комісії:

Ми категорично відкидаємо погрози застосувати силу. І готові діяти, якщо буде необхідно. Ми чітко дали зрозуміти: будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки й дорого коштуватиме. І вітаємо останні дипломатичні зусилля з боку США, НАТО та ОБСЄ в переговорах з Росією.

Чому дискусія про майбутнє Європи переросла в розмови про Україну? Марош Шефчович пояснив: для європейців це природно - захищати мирні демократичні уряди. Свобода і верховенство права - основоположні цінності ЄС.