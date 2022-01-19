Українці візьмуть участь у змаганнях ретро-автівок [ Редактировать ]
Підкорити сотні кілометрів гірських трас Франції та Монако на запорожцях. Українці вперше візьмуть участь у світових змаганнях ретро-автівок. Вони триватимуть із 31 січня по друге лютого. Тож із Запоріжжя екіпаж уже стартував. Учасники перегонів кажуть, ліцензію на перегони отримали до 60 річниці випуску "Запорожців". На змаганнях Україну представлятимуть шість команд із різних міст. На запорожцях за два дні вони мають здолати майже тисячу кілометрів.
Роман Щипков, пілот Запорізького екіпажу:
Основное требование организаторов - автомобиль должен быть аутентичным, то есть подвеска, рулевое управление, кузов, двигатель коробка - все должно быть родное, это основное требование, иначе могут быть штрафные баллы или даже дисквалификация. Поэтому машину полностью разобрали и заново собрали.
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