Підкорити сотні кілометрів гірських трас Франції та Монако на запорожцях. Українці вперше візьмуть участь у світових змаганнях ретро-автівок. Вони триватимуть із 31 січня по друге лютого. Тож із Запоріжжя екіпаж уже стартував. Учасники перегонів кажуть, ліцензію на перегони отримали до 60 річниці випуску "Запорожців". На змаганнях Україну представлятимуть шість команд із різних міст. На запорожцях за два дні вони мають здолати майже тисячу кілометрів.

Роман Щипков, пілот Запорізького екіпажу: