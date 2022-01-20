Війна на Донбасі: ворог здійснив провокаційний обстріл [ Редактировать ]
Поки західні дипломати, ЗМІ та українські громадяни гадають чи почне Росія наступ, для наших захисників на передовій це питання має лише одну відповідь -РФ атакувала нас ще 8 років тому...
Про настрій бійців, для яких війна - не теоретична можливість, а щоденна реальність, і про ситуацію на фронті розкаже Руслан Смєщук.
Ось так - тільки на броні - зараз можна дістатися до деяких передових позицій. На Донбасі - знову заморозки з хуртовинами, деякі польові дороги - інакше не подолати.
Це лінія оборони поблизу тимчасово окупованого Первомайська на Луганщині. За годину до нашого приїзду тут був провокаційний обстріл - розповідають військові. Навіть довелося давати вогняну відповідь.
Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:
Противник почав стріляти по нас з двох позицій. Тобто по нашим сусідам і по нас. Получається обстріляли прицільно бруствер. Ми дали відповідь. І вони заспокоїлись.
На позиціях нас зустрічає Ілля. Молодий і вмотивований вояк.
Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:
Для мене ця війна особиста - в мене багато родичів зі східної України. Мати - з Горлівки. Багато моїх друзів загинули тут. Ті, що старші за мене. Тому це - особисте.
Нині ситуація на фронті - ніби смугаста зебра. Смуга тиші змінює смугу загострення. І знову тиша.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Нема нема, а потім знову обстріляють був обстріл, сусідів обстрілювали. Міномети, РПГ, ВОГи. Все по накатаной.
Ще одна небезпека - снайпери. Перший цього року застрелений ворогом український боєць - загинув саме від рук тихих професійних убивць. Тим паче - ось такий характер бойових дій їм сприяє.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Недавно у наших сусідів був двохсотий від снайпера. Вони сидять і вичікують. Противник робить поодинокі виманюючі постріли, щоб бійці вилізли й спостерігали. І в той момент може спрацювати снайпер.
Ну а лише за декілька кілометрів від лінії зіткнення вояки підтримали традицію. І попри тріскучий мороз разом із місцевими жителями - занурилися в "йордань" - водохрещенську ополонку на місцевому ставку.
Четвертий рік уже купаюся - і ні разу ще не захворів.
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