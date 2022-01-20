Британія може збільшити військову допомогу Україні. Таке заявив тамтешній міністр оборони Бен Воллес. Напередодні Україна вже отримала кілька тисяч протитанкових ракет і гранатометів. Військову допомогу від Королівства привезли двома транспортними літаками.

На тлі загрози нового вторгнення Росії, в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти українцям. У нашому оборонному відомстві наголосили: скористаються британською зброєю лише задля власного захисту.

Анатолій Петренко, заступник міністра оборони України: