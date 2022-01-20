Україна скористається британською зброєю лише задля власного захисту - Міноборони [ Редактировать ]
Британія може збільшити військову допомогу Україні. Таке заявив тамтешній міністр оборони Бен Воллес. Напередодні Україна вже отримала кілька тисяч протитанкових ракет і гранатометів. Військову допомогу від Королівства привезли двома транспортними літаками.
На тлі загрози нового вторгнення Росії, в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти українцям. У нашому оборонному відомстві наголосили: скористаються британською зброєю лише задля власного захисту.
Анатолій Петренко, заступник міністра оборони України:
Це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою - для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. .
по теме
Нині ситуація на фронті - ніби смугаста зебра. Смуга тиші змінює смугу загострення. І знову тиша.
У новітній історії України захист летовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів.
На тлі загрози нового вторгнення Росії, в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти українцям.
Лінія оборони поблизу тимчасово окупованого Первомайська на Луганщині. За годину до нашого приїзду тут був провокаційний обстріл - розповідають військові. Навіть довелося давати вогняну відповідь.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.