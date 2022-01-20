В Киевской области правоохранители ликвидировали международный канал торговли людьми. Рекрутеры трудоустраивали украинских девушек в публичные дома за рубежом. Об этом сообщает полиция Киевской области.



Симпатичным девушкам, которые "имели опыт работы в модельном бизнесе", предлагали работу эскортниц со всеми вытекающими последствиями. Молодых женщин ждала или работа в публичных домах, или обслуживание клиентов на курортных виллах.

Организовали "бизнес" 38 и 42-летняя жительницы Бориспольского района. У "мамок" были широкие связи за рубежом, в том числе в развлекательной сфере. Работал преступный дуэт больше года: одна находила девушек, вторая отвечала за логистику, документы и финансы.

Сутенерши размещали объявления о высокооплачиваемой работе за границей для женщин до 30 лет. На "собеседовании" предлагали "быстрый заработок" - работу проститутками в Стамбуле. Жертвами злоумышленниц, как правило, становились студентки, попавшие в сложное материальное положение.

Девушек обеспечивали билетом на самолет и жильем в бюджетных отелях. Обещали платить $5 тыс. за две недели. В день секс-работницы обслуживали от 5 до 7 клиентов.

В ходе обысков правоохранители изъяли "черную" документацию о том, что за границу отправили более 30 человек. Оказалось, что каждая отдавала сутенерам до 50% заработка. За рекламу своих услуг за границей девушки платили отдельно.

Двух девушек полиция сняла с рейса в аэропорту "Борисполь".

Дуэт вербовщиц задержан. Их будут судить по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что талибы, которые пришли к власти в Афганистане, занялись "охотой" на проституток в Интернете. Представительниц древнейшей профессии публично казнят.