Робота зі штучним інтелектом, який зможе затримувати порушників, розробили в Японії.

Робот Сocobo стежитиме за дотриманням правопорядку в громадських місцях. Якщо він помічатиме підозрілих осіб, то зможе видавати звукові чи візуальні попередження. Також машина здатна випускати дим, щоб не дозволити порушникам втекти. Крім того, Сocobo має доступ до записів камер відеоспостереження, інформації про ліфти й електричні замки.