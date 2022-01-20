Робота-охоронця зі штучним інтелектом розробили в Японії [ Редактировать ]
Робота зі штучним інтелектом, який зможе затримувати порушників, розробили в Японії.
Робот Сocobo стежитиме за дотриманням правопорядку в громадських місцях. Якщо він помічатиме підозрілих осіб, то зможе видавати звукові чи візуальні попередження. Також машина здатна випускати дим, щоб не дозволити порушникам втекти. Крім того, Сocobo має доступ до записів камер відеоспостереження, інформації про ліфти й електричні замки.
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Під час церемонії тамтешні віряни спершу моляться про міцне здоров'я в прийдешньому році, а потім занурюються у спеціальний басейн - із крижаною брилою посередині.
Такий ритуал очищення на початку нового року - в одному зі столичних храмів проводять вже 70 років.