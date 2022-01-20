Депутати звернуться до Європейського парламенту з приводу трагічних подій в Одесі [ Редактировать ]
Розслідування трагічних події, що сталися в Одесі другого травня 2014 року, - досі на гальмах. Тож уже найближчим часом депутати Верховної Ради звернуться - до Європейського парламенту.
Нагадаю, під час масових сутичок тоді загинули сорок вісім людей. Більшість із них - у Будинку профспілок, де сталася пожежа. Щороку прокуратура звітує, що розслідування триває, але подробиці нібито розголошувати не може.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Люди не видят справедливости, люди не понимают: за что убиты, сожжены заживо почти пятьдесят человек в этом здании. Мы видим сейчас, что невнятные, практически никакие ответы из уголовных судов, из ЕСПЧ, потому приняли решение: мы начинаем очередную кампанию. Сейчас сделаем обращение в Европейский парламент, пусть европейские парламентарии тоже знают о том, что идет блокирование расследования.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Вы знаете, у нас в последнее время нам говорят: зачем вы поднимаете эту тему, в стране другие проблемы. Но если не будут наказаны те, кто убивал людей на Майдане, в Одессе - а это - все прекрасно понимают, что это практически одни и те же люди, то говорить о какой-то законности в стране, говорить о том, что в стране действует Конституция, уважаются права граждан - нельзя.
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