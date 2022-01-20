Розслідування трагічних події, що сталися в Одесі другого травня 2014 року, - досі на гальмах. Тож уже найближчим часом депутати Верховної Ради звернуться - до Європейського парламенту.

Нагадаю, під час масових сутичок тоді загинули сорок вісім людей. Більшість із них - у Будинку профспілок, де сталася пожежа. Щороку прокуратура звітує, що розслідування триває, але подробиці нібито розголошувати не може.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Люди не видят справедливости, люди не понимают: за что убиты, сожжены заживо почти пятьдесят человек в этом здании. Мы видим сейчас, что невнятные, практически никакие ответы из уголовных судов, из ЕСПЧ, потому приняли решение: мы начинаем очередную кампанию. Сейчас сделаем обращение в Европейский парламент, пусть европейские парламентарии тоже знают о том, что идет блокирование расследования.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":