Під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми [ Редактировать ]
На заробітки в... турецькі борделі. Під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Організували бізнес - дві жінки. Одна - шукала потенційних кандидаток і вмовляла їх займатися проституцією. Інша - відповідала за логістику й фінанси. Працював злочинний дует понад рік. На гачок сутенерок потрапляли здебільшого студентки. Їх заманювали космічними зарплатами - за два тижні "роботи" обіцяли п'ять тисяч доларів.
На такі "підробітки" встигли відправити близько тридцяти українок. Сутенерок піймали на гарячому, коли вони намагалися відрядити за кордон ще двох дівчат. Під час обшуків вилучили чорну бухгалтерію з витратами на житло, транспорт і рекламу. За скоєне обом загрожує - до 12 років неволі.
Ескорт у них был. - Ескорт? Тобто це означає - надання сексуальних послуг? - Ну да. - В якій країні вони надавали послуги? - В Турции. - Я так розумію, в цьому блокноті записи усіх дівчат, яким ви допомагали? - Да.
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