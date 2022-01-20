Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2" - таке рішення ухвалили сьогодні в Єврокомісії. Про це заявив наш міністр енергетики Герман Галущенко, який перебуває з візитом у Брюсселі. Більше деталей - знає Олена Абрамович.

Київ офіційно запросили долучитися до процесу сертифікації газогону "Північний потік-2". З такою новиною після переговорів у Єврокомісії вийшов очільник українського Міненерго.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Це офіційна позиція, яку ми отримали сьогодні. Тобто ми будемо брати участь безпосередньо в оцінці сертифікації, яка зараз відбувається в Німеччині.

Відповідний запит до Берліна Київ подав ще торік у листопаді. "Нафтогаз" тоді звернувся до німецького Федерального мережевого агентства з проханням долучитися до сертифікації газогону. Проте відповідь досі не надійшла. Крок нам назустріч зробила Єврокомісія. Обіцяють у Брюсселі також допомогти Києву відʼєднатися від енергомереж Росії та Білорусі й синхронізуватися з європейськими, зауважив міністр.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Зараз ми на фінальному етапі. В цьому році ми плануємо пройти ізольований режим двічі - це має бути зима і літо, і в принципі після цього ми підходимо до питання, що ми готові, показали в енергосистемі стабільність і готовність до обʼєднання з енергомережами.

Статися це може вже у 2023 році, каже Галущенко. І запевняє - з постачанням вугілля проблем не має виникнути - наша держава готова до ізольованої від Росії та Білорусі зими.