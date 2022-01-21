НАТО проведе наймасштабніші навчання за Полярним колом [ Редактировать ]
Наймасштабніші навчання за Полярним колом проведе НАТО.
У місії візьмуть участь 35 тисяч солдатів із 28-ми країн. Однак кількість військових може ще зрости. Маневри заплановані на кінець березня.
Більшість із них відбуватиметься на півночі Норвегії. Цьогоріч країна прийме найбільшу кількість армійців за всю історію зимових навчань.
по теме
Військовий полігон східного напрямку. Адмінмежа з анексованим Кримом. Вояки розгортають систему залпового вогню "Град".
Досі на фронті три доби поспіль трималася тиша. Армійці кажуть - такого не пам'ятають давно.
Ідеться про озброєння американського виробництва, яке раніше отримали країни Балтії як союзники по НАТО
У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, а також керівник його офісу, очільники Верховної Ради, уряду та міністерства оборони.
У новітній історії України захист летовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів.