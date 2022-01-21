Artik публично осудил Анну Дзюбу и анонсировал трек с новой солисткой [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Группа Artik & Asti, частью которой ранее была Анна Дзюба, выпустила первую песню с новой солисткой. Новый трек получил название "Гармония". Анонс нового трека появился на странице группы в Instagram.
Премьера "Гармонии" состоится 21 января.
Идентичный пост выложил на своей странице и певец и продюсер группы Артем Умрихин. По словам Артема Умрихина, он никогда не лез в скандалы и не выносил ничего на публику. Он не собирается это делать.
А кто-то, и в правду, как и было сказано на пресс-конференции, их просто приезжал, записывал за "15 минут" и убегал по своим делам.
Более того, Артем говорит о том, что именно он сделал Анну такой, что сейчас люди проявляют интерес к ее сольному творчеству.
Напомним, что дуэт Artik&Asti распался после 10 лет существования.
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