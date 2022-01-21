Велика Британія обмірковує відправку додаткових військових задля стримування РФ [ Редактировать ]
Велика Британія обмірковує відправку додатково сотень своїх військових до східної Європи задля стримування Росії.
Про це пише видання Times з посиланням на власні джерела в Міноборони Сполученого Королівства. Наразі у Польщі перебувають півтори сотні британських солдатів і майже тисяча - в Естонії.
Раніше країни-члени НАТО домовилися посилити свою військову присутність на східному напрямку. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, такі кроки є чітким сигналом для Росії щодо неприпустимості нової агресії проти України.
по теме
Сьогодні вшановують воїнів-кіборгів, які 7 років тому мужньо тримали оборону на Донецькому летовищі. Символічно лунає сигнал "Шана" Михайла Рябоконя, а також музичний твір "Мелодія" Мирослава Скорика.
Досі на фронті три доби поспіль трималася тиша. Армійці кажуть - такого не пам'ятають давно.
Досі на фронті три доби поспіль трималася тиша. Армійці кажуть - такого не пам'ятають давно.
На тлі загрози нового вторгнення Росії, в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти українцям.
У новітній історії України захист летовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів.