Велика Британія обмірковує відправку додатково сотень своїх військових до східної Європи задля стримування Росії.

Про це пише видання Times з посиланням на власні джерела в Міноборони Сполученого Королівства. Наразі у Польщі перебувають півтори сотні британських солдатів і майже тисяча - в Естонії.

Раніше країни-члени НАТО домовилися посилити свою військову присутність на східному напрямку. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, такі кроки є чітким сигналом для Росії щодо неприпустимості нової агресії проти України.