Кім Чен Ин пригрозив скасувати мораторій на ядерні випробування [ Редактировать ]
Відновити ядерні та ракетні випробування погрожує Північна Корея. Мовляв, США здійснюють "ворожі дії" проти країни, тож оборону потрібно посилювати.
Владу КНДР обурили спільні військові навчання США та Південної Кореї, розгортання у регіоні американського стратегічного озброєння, а також запровадження міжнародних санкцій.
Лідер Північної Кореї - Кім Чен Ин - ще 2018-го року оголосив мораторій на ядерні випробування. Однак, уже за рік пригрозив його скасувати. Нагадаю, лише за січень Північна Корея здійснила чотири запуски балістичних ракет.
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