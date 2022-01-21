Відновити ядерні та ракетні випробування погрожує Північна Корея. Мовляв, США здійснюють "ворожі дії" проти країни, тож оборону потрібно посилювати.

Владу КНДР обурили спільні військові навчання США та Південної Кореї, розгортання у регіоні американського стратегічного озброєння, а також запровадження міжнародних санкцій.

Лідер Північної Кореї - Кім Чен Ин - ще 2018-го року оголосив мораторій на ядерні випробування. Однак, уже за рік пригрозив його скасувати. Нагадаю, лише за січень Північна Корея здійснила чотири запуски балістичних ракет.