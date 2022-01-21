На Херсонському полігоні військові відпрацювали тероборону [ Редактировать ]
Збройні сили України збільшують кількість тактичних тренувань бійців. Цього разу навчання провели на одному з військових полігонів Херсонщини. Відпрацювали тероборону в разі нападу противника з моря. Як усе було - розкажуть наші кореспонденти.
-Приціл - 710. Правіше! Нуль двадцять п'ять!
Військовий полігон східного напрямку. Адмінмежа з анексованим Кримом. Вояки розгортають систему залпового вогню "Град". Аби відпрацювати захист морського узбережжя - під час імовірного наступу.
Богдан - навідник бойової машини. Цілі визначає за допомогою панорами Герца - прицільної системи "Граду".
Богдан, старший навідник Бм-21 "Град":
Потрібна для того, щоб знайти основну і запасну точки наведення, які знаходяться позаду, являються яскраво вираженими об'єктами на місцевості. До восьми тисяч метрів.
За легендою, "Градами" - військові придушили та знищили й військову техніку, і живу силу умовного противника.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Саме тому військовослужбовці продемонстрували високий рівень навченості та злагодженості, відпрацювавши алгоритми реагування на всі можливі загрози. Але кожного разу командири у навчання додають нові елементи та ввідні для відпрацювання різних аспектів протидії ворогу.
Тренування військові проводять регулярно за різними сценаріями. Мета тактичних навчань реактивної батареї, це насамперед - вдосконалення польового вишколу.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
Виїжджали на тактичні поля, займали бойову позицію, приводили машини до бойового положення, після чого нам офіцери давали точні координати наведення - ми наводилися і відпрацьовували по цілі.
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