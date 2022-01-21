Збройні сили України збільшують кількість тактичних тренувань бійців. Цього разу навчання провели на одному з військових полігонів Херсонщини. Відпрацювали тероборону в разі нападу противника з моря. Як усе було - розкажуть наші кореспонденти.

-Приціл - 710. Правіше! Нуль двадцять п'ять!

Військовий полігон східного напрямку. Адмінмежа з анексованим Кримом. Вояки розгортають систему залпового вогню "Град". Аби відпрацювати захист морського узбережжя - під час імовірного наступу.

Богдан - навідник бойової машини. Цілі визначає за допомогою панорами Герца - прицільної системи "Граду".

Богдан, старший навідник Бм-21 "Град":

Потрібна для того, щоб знайти основну і запасну точки наведення, які знаходяться позаду, являються яскраво вираженими об'єктами на місцевості. До восьми тисяч метрів.

За легендою, "Градами" - військові придушили та знищили й військову техніку, і живу силу умовного противника.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Саме тому військовослужбовці продемонстрували високий рівень навченості та злагодженості, відпрацювавши алгоритми реагування на всі можливі загрози. Але кожного разу командири у навчання додають нові елементи та ввідні для відпрацювання різних аспектів протидії ворогу.

Тренування військові проводять регулярно за різними сценаріями. Мета тактичних навчань реактивної батареї, це насамперед - вдосконалення польового вишколу.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України: