США предоставят России письменный ответ на "гарантии безопасности" [ Редактировать ]
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Россия требует от США письменного ответа на "гарантии безопасности" на следующей неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что их предоставят.
Блинкен сказал, что по возвращению в Вашингтон проведет консультации с президентом Байденом, членами Конгресса и союзниками.
"На основе сегодняшних дискуссий, мы с министром Лавровым согласились, что продолжение дипломатического процесса - это важно. Я сказал ему, что после консультаций в ближайшие дни с нашими союзниками и партнерами, мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями более детально и в письменном виде, на следующей неделе. И мы согласились вести дальнейшие дискуссии после этого", - заявил госсекретарь США.
Также Блинкен несколько раз подчеркнул, что все зависит от дальнейший действий РФ и того, какой она выберет путь: дипломатию или эскалацию.
Блинкен заверил, что по итогам сегодняшней встрече все же видит пространство для дальнейших договоренностей, в частности, по контролю за вооружениями и другие меры по снижению рисков и надеется, что это сможет снять отдельные пункты озабоченности, которую выражают как РФ, так и США.
Отметим, в пятницу, 21 января, в Женеве закончились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Перед началом переговоров Блинкен заявил, что Запад привержен диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины. В Женеве стороны должны были снова обсуждать требования России по "гарантиям безопасности".
Также Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.
Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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