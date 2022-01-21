Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о том, что сейчас в нашей стране массово поступают фейковые сообщения о минировании общественных мест.

По его мнению, это связано непосредственно с активизацией "гибридной войны" против Украины. Министр МВД убежден, что большая часть заявлений о псевдоминировании поступают из "ЛДНР" или РФ. Об этом Денис Монастырский сообщил в Facebook.

"В последнее время значительно возросло число сообщений о предполагаемом минировании в общественных местах. Все они оказались фальшивыми. И это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины. Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают из временно неподконтрольных территорий или напрямую из Российской Федерации", - сказал глава МВД Украины.

Также, по его мнению, делается это с целью распространения паники.

"Уверяю вас: те, кто устраивает такие провокации, никогда не получат ожидаемого", - резюмировал Монастырский.