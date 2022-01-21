Травматичне включення. Американську журналістку в прямому ефірі збило авто. Дівчина наживо розповідала ведучому про аварію на водогоні, коли її просто з кадру винесла машина. На щастя, кореспондентка не травмувалася. Шокованому ведучому відняло мову - і доки він оговтувався, журналістка повернулася в кадр і перше, що сказала - це те, що за мить усе її життя пролетіло перед очима.