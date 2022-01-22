Стрілянина сталася в нічному клубі Вінниці [ Редактировать ]
Стрілянина в нічному клубі Вінниці. Там не порозумілися між собою дві компанії. Спершу з'ясувати стосунки намагалися кулаками. Та коли сили забракло, один з учасників - кілька разів вистрелив у бік опонентів. Двоє людей зазнали поранень. Після того нападник з двома знайомими зачинилися у вбиральні. Виштовхувати їх звідти - довелося наряду поліції. Усіх порушників затримали, у них вилучили вогнепальну зброю. Фігурантам загрожує до семи років в'язниці.
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