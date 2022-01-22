У Черкасах стартував незвичний мотофестиваль [ Редактировать ]
Майже пів сотні відчайдухів під Черкасами підкорювали засніжені дороги, крижаний пляж, та непроїзні лісові стежки. Бо там сьогодні стартував незвичний зимовий мотофестиваль. Його учасники з'їхалися з усіх куточків України, щоб поспілкуватися, але від перегонів утриматися не змогли. За неймовірним видовищем спостерігали мої колеги.
Від морозу з вихлопних труб дим іде стовпом. Сніг та ожеледиця для мотоциклістів не найкращі умови, та цих відчайдухів вони - не лякають. Понад сотню учасників мотозлету "Замерзлі колеса" з усієї України з'їхалися до Черкас, щоб полоскотати собі нерви. Адже головна подія фестивалю - перегони бездоріжжям. Киянин Денис - новачок у зимових заїздах, тому готується до них ретельно.
Має бути слизько, тому стравлюємо колеса трохи, особливо задні - щоб був зацеп …хоч трошки, бо його немає.
Близько пів сотні мотоциклістів мають якнайшвидше подолати шість кіл траси завдовжки чотири кілометри. І це завдання - не з легких, розповідає головний суддя змагань. Маршрут пролягає через замерзлий пляж, лісовими стежками та ярами.
Дмитро Боровик, головний суддя змагань:
Буде видовище, будуть на пляжі падать, там чудово буде, там самий скоросний участок …я думаю, що хтось сьогодні й в Дніпрі покупається.
У перегонах участь беруть здебільшого досвідчені мотоциклісти. Але й вони від ознайомчого кола трасою не відмовляються. Після заїзду і невеличкого брифінгу стартують.
Головна умова змагань - першим подолати дистанцію і прийти на фініш. Якщо пляж та лісові стежки учасникам даються майже з легкістю, то підійматися на гору - справжнє випробування. На замерзлому ґрунті мотоцикли просто зносить.
Без падінь і заносів не обходиться жодне коло. Ігореві не пощастило, хоча сам і не травмувався, але його залізний кінь вибув з гри.
Ігор, учасник змагань:
Впав, зламав ручку щеплення, якщо поремонтують - поїду далі, якщо ні - то все … Зима, слизько.
Та попри це, емоції учасників переповнюють. Саме для такого і був створений фестиваль "Змерзлі колеса" - переконує його співорганізатор Ашот Арушанов. Фест проводять в Черкасах ще з 2010 року, але торік через пандемію від мотозлету відмовились.
Ашот Арушанов, співорганізатор мотозлету:
І то я думав, що треба чи не треба. Але у людей попитав і вони сказали, що "да" - хочемо зібратися, хочемо поспілкуватися, хочемо поганяти - добре, що сніг і вийшло на цей раз по-зимовому.
Насолоджуватися перегонами та спілкуванням байкери будуть до вечора неділі. А вже потому переможцям змагань вручать призи й подарунки.
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