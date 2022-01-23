Мощный пожар начался в небоскребе Commerce Square в деловом районе Филадельфии, США. Горят верхние этажи многоэтажки.

Местная полиция подтвердила крупный пожар на крыше западной из двух башен-близнецов на Торговой площади.

В данный момент пожарные эвакуируют людей, о пострадавших не сообщается.

Башни-близнецы Commerce Square - это офисный комплекс, состоящий из целого городского квартала в центральном деловом районе Филадельфии. В каждом здании по 41 этажу.

Напомним, что в субботу, 22 января, в Днепре горел главный офис компании АТБ. Огонь охватил все 9 этажей здания.