В Филадельфии горит небоскреб (видео) [ Редактировать ]
Источник: Brandywine Realty Trust
Мощный пожар начался в небоскребе Commerce Square в деловом районе Филадельфии, США. Горят верхние этажи многоэтажки.
Местная полиция подтвердила крупный пожар на крыше западной из двух башен-близнецов на Торговой площади.
В данный момент пожарные эвакуируют людей, о пострадавших не сообщается.
Башни-близнецы Commerce Square - это офисный комплекс, состоящий из целого городского квартала в центральном деловом районе Филадельфии. В каждом здании по 41 этажу.
Напомним, что в субботу, 22 января, в Днепре горел главный офис компании АТБ. Огонь охватил все 9 этажей здания.
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