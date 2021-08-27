В Китае вспыхнул небоскреб (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 27 августа, в Китае, в городе Далянь, загорелся небоскреб Kaixuan International Building. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
Изначально пожар вспыхнул в квартире на 19 этаже, после чего огонь перебросился на соседние помещения. Сейчас продолжается спасательная операция, проверяется информация о возможных жертвах
По информации СМИ, для ликвидации огня было направлено 30 пожарных машин и более 100 человек личного состава.
О пострадавших в результате инцидента и причине возгорания пока не известно.
В данной многоэтажке находятся 419 квартир, в которых проживает более 800 человек.
#LATEST A fire broke out in a high-rise apartment building in northeast China's Dalian City. No casualties reported so far. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/INkvFAPvNR— RADIO LIMÓN (@radiolimontv) August 27, 2021
Читайте также, в Виннице в подвале одного из жилых домов произошло возгорание. Задымление от пламени заметили случайные прохожие, которые и вызвали спасателей, пожар случился в четырехэтажном здании на улице Пирогова.
Кроме того, в Киевской области, в городе Яготин, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Инцидент произошел вечером на улице Независимости, 50, в квартире на третьем этаже дома возник пожар с распространением огня на балконы четвертого и пятого этажей.
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