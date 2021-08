В пятницу, 27 августа, в Китае, в городе Далянь, загорелся небоскреб Kaixuan International Building. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Изначально пожар вспыхнул в квартире на 19 этаже, после чего огонь перебросился на соседние помещения. Сейчас продолжается спасательная операция, проверяется информация о возможных жертвах

По информации СМИ, для ликвидации огня было направлено 30 пожарных машин и более 100 человек личного состава.

О пострадавших в результате инцидента и причине возгорания пока не известно.

В данной многоэтажке находятся 419 квартир, в которых проживает более 800 человек.

#LATEST A fire broke out in a high-rise apartment building in northeast China's Dalian City. No casualties reported so far. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/INkvFAPvNR