Бійцям територіальної оборони дозволили використовувати мисливську зброю. Тепер кожен, хто вступає до таких підрозділів - має право на рушницю. Про умови та ризики її застосування - Валерія Коломієць розповість.

Це навчання добровольців територіальної оборони. В руках у них - зброя-муляж. Але... будь-якої миті замінити її може справжня. Уряд дозволив бійцям тероборони застосовувати мисливську зброю. За певних умов. У разі збройної агресії, самооборони та заходів щодо національної безпеки.

Мар'яна, Доброволець:

У меня есть карабин охотоничий. То, что дозволено в нашем государстве иметь гражданским лицам.

Мар'яна вже два роки як доброволець територіального батальйону. І рішення Уряду підтримує. Каже: у разі надзвичайної ситуації - боронити країну - вони підуть не з вилами.

Мар'яна, доброволець:

Каждую субботу я прихожу на тренировки, чтобы получать навыки. Когда случисля Майдан мы все могли надеть каски, прийти и быть в гуще событий. А потом, когда случилась российская агрессия - уже каску не наденешь и не пойдешь на поле боя.

Військові експерти ініціатива урядовців - підтримують. Але вважають, що документ ще потрібно допрацювати. До того ж в Україні - немає основного закону про зброю. Який би регламентував поводження зі зброєю і регулював спірні питання.

Олег Жданов, військовий експерт:

Що стосується добровольчих форсувань, там чітко прописано - кризовий період, раптовий напад або воєнний стан. Що стосується питань самооборони та питань, коли загроза власному життю, то це вже зовсім інша стаття кримінального кодексу. І на жаль у нас це питання дуже слабко або майже не врегулювано в юридичній площині, тому що немає закону про зброю, не виписано чітко в кримінальному кодексі що таке самооборона.

На сьогодні ж мисливську зброю добровольці - мають право мати. Це факт. Але на вулицю з нею не можна. В будинку треба зберігати в сейфі. А використати тільки тоді - коли на це буде відповідний наказ.