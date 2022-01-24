В Ізраїлі стрімко поширюється штам коронавірусу "Омікрон" [ Редактировать ]
В Україні минулої доби зафіксували майже тринадцять тисяч нових Ковід-заражень. Померли - 67 людей, дві тисячі 430 пацієнтів - одужали. Найбільше інфікованих - у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях. А Івано-Франківщина взагалі перейшла до червоної зони епіднебезпеки.
Четверта доза вакцини вдвічі посилює захист проти коронавірусу - заявляють у МОЗ Ізраїлю. Наразі в країні стрімко поширюється штам "Омікрон". На початку січня додаткове щеплення почали робити громадянам від 60 років і старшим, а також медичному персоналу. Четверта доза, згідно з дослідженнями, не лише підвищує стійкість організму до вірусу, а й захищає проти тяжкого перебігу захворювання.
Гілі Регев-Йочай, директор інфекційного відділення медичного центру "Шеба":
Ми бачимо, що четверта доза вакцини проти коронавірусу збільшила й посилила кількість антитіл. Це хороший показник - вищий, ніж після третьої ін'єкції препарату. Але все одно не гарантує повний захист від Омікрону.
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