Австралия начала эвакуацию дипломатов из Украины [ Редактировать ]
Правительство Австралии приняло решение об эвакуации сотрудников своего дипломатического учреждения и их семей из Киева. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.
Соль серьезное решение связано с угрозой вторжения со стороны России. Также федеральное правительство Австралии призвало своих граждан выехать из Украины.
Федеральное правительство призывает австралийцев в Украине "поехать сейчас" из-за ситуации с безопасностью, а также начинает отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в столице, Киеве.
Отмечается, что вместе с тем сегодня австралийское правительство повысило рекомендации в отношении Украины и призвало граждан не посещать страну и покинуть Украину из-за того, что авиарейсы могут быть изменены или прекращены в короткий срок.
Ранее мы писали, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
Кроме того, Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
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