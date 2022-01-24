Правительство Австралии приняло решение об эвакуации сотрудников своего дипломатического учреждения и их семей из Киева. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Соль серьезное решение связано с угрозой вторжения со стороны России. Также федеральное правительство Австралии призвало своих граждан выехать из Украины.

Федеральное правительство призывает австралийцев в Украине "поехать сейчас" из-за ситуации с безопасностью, а также начинает отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в столице, Киеве.

Отмечается, что вместе с тем сегодня австралийское правительство повысило рекомендации в отношении Украины и призвало граждан не посещать страну и покинуть Украину из-за того, что авиарейсы могут быть изменены или прекращены в короткий срок.

Ранее мы писали, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Кроме того, Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.