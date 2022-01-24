Відсьогодні вакциновані люди віком від 60 років можуть використати кошти програми "Є-підтримка" на купівлю ліків. Придбати їх можна в аптеках та через інтернет.

Чи почали вже продавати медикаменти за "ковідну тисячу"? І як бути тим пенсіонерам, хто "не дружить" зі смартфоном? Каріна Вакарєва розкаже.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

На кіно, книжки, театр... а тепер і на ліки. Від сьогодні ковідну тисячу можна витратити в аптеці. Щоправда, скористатися цією послугою зможуть не всі. Та й купити можна не все.

Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов декілька - досягти шістдесятирічного віку, а ще - мати в "Дії" "зелений" сертифікат та зареєструватися в програмі "Є-підтримка".

-Шо, так сложно? Це нада доставать телефон, посидіть, подумать і все зробить.

Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом 4 місяців від часу їх отримання, інакше вони повернуться державі. Тож деякі кияни вирішили не зволікати.

-Близько 4-5 клієнтів вже були.

Завідувачка аптеки каже - до ковідної тисячі пенсіонери ставляться відповідально.

Діана Савчук, завідувачка аптеки:

Вони приходять зі списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто гугл-прийом по терміналу.

А перевірятиме віковий ценз - банк.

Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:

Все перевіряється автоматично, у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відфіксовується у застосунку "Дія" і відповідним чином людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років.

Проте декому сучасні технології не під силу. Та й не у кожного пенсіонера є смартфон.

-У меня обычный телефон. Я ж сюда "Дию" не введу.

-Сегодня ходил - большая проблема её отримати. По телеку говорят одно, а на самом деле всё по-другому. Очень сложно оформить.

Тому уряд розглядає альтернативу - без застосунку "Дія". Щоб така допомога була доступна кожній літній людині.

Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:

Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога.

А поки що отримати допомогу від держави і витратити її на медичні препарати можуть лише люди зі смартфоном.