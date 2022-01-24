Пенсіонери вже можуть витратити "ковідну" тисячу: як бути тим, в кого немає смартфону [ Редактировать ]
Відсьогодні вакциновані люди віком від 60 років можуть використати кошти програми "Є-підтримка" на купівлю ліків. Придбати їх можна в аптеках та через інтернет.
Чи почали вже продавати медикаменти за "ковідну тисячу"? І як бути тим пенсіонерам, хто "не дружить" зі смартфоном? Каріна Вакарєва розкаже.
Карина Вакарєва, кореспондентка:
На кіно, книжки, театр... а тепер і на ліки. Від сьогодні ковідну тисячу можна витратити в аптеці. Щоправда, скористатися цією послугою зможуть не всі. Та й купити можна не все.
Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов декілька - досягти шістдесятирічного віку, а ще - мати в "Дії" "зелений" сертифікат та зареєструватися в програмі "Є-підтримка".
-Шо, так сложно? Це нада доставать телефон, посидіть, подумать і все зробить.
Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом 4 місяців від часу їх отримання, інакше вони повернуться державі. Тож деякі кияни вирішили не зволікати.
-Близько 4-5 клієнтів вже були.
Завідувачка аптеки каже - до ковідної тисячі пенсіонери ставляться відповідально.
Діана Савчук, завідувачка аптеки:
Вони приходять зі списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто гугл-прийом по терміналу.
А перевірятиме віковий ценз - банк.
Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:
Все перевіряється автоматично, у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відфіксовується у застосунку "Дія" і відповідним чином людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років.
Проте декому сучасні технології не під силу. Та й не у кожного пенсіонера є смартфон.
-У меня обычный телефон. Я ж сюда "Дию" не введу.
-Сегодня ходил - большая проблема её отримати. По телеку говорят одно, а на самом деле всё по-другому. Очень сложно оформить.
Тому уряд розглядає альтернативу - без застосунку "Дія". Щоб така допомога була доступна кожній літній людині.
Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:
Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога.
А поки що отримати допомогу від держави і витратити її на медичні препарати можуть лише люди зі смартфоном.
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