Безпекова ситуація в Україні контрольована - Олексій Данілов [ Редактировать ]
Панікувати через безпекову ситуацію навколо України - також не слід. Ситуація - контрольована, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він закликав громадян - зберігати спокій. А ЗМІ - знизити напруженість.
Олексій Данілов, секретар РНБО:
Ми не бачимо на сьогодні підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на територію України. Це неможливо зробити навіть фізично.
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Данилов назвал физически невозможным вторжение России в Украину
Про це у своєму твіттері повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Рєзніков.
Головна британська дипломатка попередила, що вторгнення в Україну стане стратегічною помилкою. І затягне Москву в трясовину, таку ж, як із радянсько-афганською війною чи конфліктом у Чечні.
В Европейском союзе готовы дать прямой ответ на агрессию со стороны России
Утім, українські дипломати заявили - цього замало. Мовляв, Німеччині слід кардинально змінити свій курс щодо України.