Жителі багатоповерхівок у Черкасах потерпають від холоду. Температура в помешканнях заледве сягає 18 градусів. А тепловики звітують про якісну роботу мереж. Люди засипали скаргами різні інстанції міста. У чому проблема? І коли її розв'яжуть? - з'ясовував Станіслав Кухарчук.

На термометрі 17 градусів. Ірина - у светрі й теплих шкарпетках. Така бадьора прохолода в її оселі - від початку зими. І це при тому, що у квартирі на додачу до централізованого опалення постійно працюють калорифер і кондиціонер. Тож крім космічних квитанцій за теплопостачання, доводиться ще й за електроенергію чимало платити.

Ірина Заіка, жителька Черкас:

В залежності від того скільки ми вдома, то більше тисячі. І за опалення 1400.

Проблеми з теплом майже по всьому місту. Здебільшого скаржаться мешканці будинків, які обслуговує Черкаська ТЕЦ. Голова ОСББ Лідія Сидорук показники температури знімає щодня. Аби заощаджувати, жителі цієї багатоповерхівки встановили в підвалі індивідуальну теплову станцію. Та через недостатній тиск у трубах і занизьку температуру води від теплопостачальника економити не виходить, та й люди мерзнуть.

Лідія Сидорук, голова правління ОСББ:

У зворотному трубопроводі у нас 37.3 градуси, а на подачі суміші, яку готує наша ІТП 45.6 градусів. Хоча завдання на наш будинок температури 48.4 градуси. Тобто, наше обладнання не справляється з тими параметрами, які подає ТЕЦ.

В ОСББ, яким керує пан Віктор, проблема та сама. Чоловік вважає, що теплопостачальник "грається" тиском та температурою, аби самому заощадити. Адже на початку опалювального сезону запровадили мораторій на підвищення тарифів на тепло. Не поспішають тепловики зробити й перерахунок за опалення споживачам.

Андрій Литвин, голова ОСББ:

Копійчиною, як вони вдаряють!? Якщо понижена температура - то ті 20-30 гривень люди не відчувають, тому що більша витрата, більший росход іде. Коли температура нормальна, то вони тиск зменшують і виходить, що ми не можемо проциркулювати систему опалення.

Щотижня черкасці буквально завалюють мерію і теплопостачальника скаргами. Та марно. Ні чиновники, ні керівництво ТЕЦ із мешканцями на контакт не ідуть. Власне, як і з журналістами. За тиждень у них так і не знайшлося часу, щоб прояснити ситуацію.