У німецькому місті Гайдельберг сталася стрілянина [ Редактировать ]
Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок стрілянини в університеті німецького міста Гайдельберг. Озброєний гвинтівкою, чоловік зайшов у лекційну аудиторію і відкрив вогонь по студентах. Потому застрелився сам. Наразі в університеті працюють поліція та слідчі. За неофіційними даними, стрілець і сам був слухачем цього університету. Його мотиви наразі встановлюють.
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