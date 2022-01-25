Навчали також як поводитись з незнайомими предметами

Що робити в разі пожежі чи виявлення небезпечних предметів - у Кропивницькому навчають малюків професійні рятувальники. Для цього створили умови, максимально наближені до реальності. Як відбуваються такі навчальні екскурсії? - розкажуть наші кореспонденти.

Сталася пожежа! Поширюється задимлення!

Густий дим заповнює кімнату, у якій перебувають діти. Вони хапають хустинки, змочені водою, і підлогою повзуть до виходу. Так відпрацьовують головні правила порятунку в навчальному класі, який спеціально обладнали рятувальники.

Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС України в Кіровоградській області:

Практичні заняття для дітей набагато ефективніше сприймаються, їх свідомістю, ніж теоретичні. Якщо розказати дитині, що треба робити в задимленому приміщенні, це закрити органи дихання вологою хустинкою, опуститися нижче і повзти до виходу, то дитина десь там послухала і забула через якийсь час.

Та й самим дітям такі ігрові заняття більше до вподоби. Після навчань навперебій розповідають, що треба робити і як поводитись у разі пожежі.

Ксенія, вихованка дитячого садка:

Когда дим, надо взять мокрую тряпочку і вибігти на балкон і кликати на помощь.

Аріна, вихованка дитячого садка:

Нізя іграти із сірничками, іще надо звонить на допомогу 101, надо звонить.

Ганна, вихованка дитячого садка:

Не можна запускати феєрверки в приміщенні й надо дзвонити в пожежники 101.

Навчають надзвичайники малюків і як діяти, якщо раптом натраплять на небезпечні знахідки - боєприпаси.

Михайло Захарченко, сапер ДСНС України:

З терористичною ціллю багато є саморобних вибухових пристроїв, які маскують у предмети щоденного використання, наприклад такий зразок іграшки з гранатою, тому навчаємо дітей безпеки, щоб розуміли, що невідома річ може нести небезпеку.

Ангеліна, вихованка дитячого садка:

Коли бачиш якусь незнайому іграшку, до неї не можна дотрагіваться.

Даша, вихованка дитячого садка:

Когда ти нашол якусь іграшку, і це не твоя іграшка, і єслі нічья, то іграшку треба не чипати та не нести її додому.

Обладнати такі навчальні кімнати протягом року планують в усіх рятувальних підрозділах Кіровоградщини.