Рятувальники Кіровоградщини обладнають навчальні кімнати для дітей [ Редактировать ]
Що робити в разі пожежі чи виявлення небезпечних предметів - у Кропивницькому навчають малюків професійні рятувальники. Для цього створили умови, максимально наближені до реальності. Як відбуваються такі навчальні екскурсії? - розкажуть наші кореспонденти.
Сталася пожежа! Поширюється задимлення!
Густий дим заповнює кімнату, у якій перебувають діти. Вони хапають хустинки, змочені водою, і підлогою повзуть до виходу. Так відпрацьовують головні правила порятунку в навчальному класі, який спеціально обладнали рятувальники.
Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС України в Кіровоградській області:
Практичні заняття для дітей набагато ефективніше сприймаються, їх свідомістю, ніж теоретичні. Якщо розказати дитині, що треба робити в задимленому приміщенні, це закрити органи дихання вологою хустинкою, опуститися нижче і повзти до виходу, то дитина десь там послухала і забула через якийсь час.
Та й самим дітям такі ігрові заняття більше до вподоби. Після навчань навперебій розповідають, що треба робити і як поводитись у разі пожежі.
Ксенія, вихованка дитячого садка:
Когда дим, надо взять мокрую тряпочку і вибігти на балкон і кликати на помощь.
Аріна, вихованка дитячого садка:
Нізя іграти із сірничками, іще надо звонить на допомогу 101, надо звонить.
Ганна, вихованка дитячого садка:
Не можна запускати феєрверки в приміщенні й надо дзвонити в пожежники 101.
Навчають надзвичайники малюків і як діяти, якщо раптом натраплять на небезпечні знахідки - боєприпаси.
Михайло Захарченко, сапер ДСНС України:
З терористичною ціллю багато є саморобних вибухових пристроїв, які маскують у предмети щоденного використання, наприклад такий зразок іграшки з гранатою, тому навчаємо дітей безпеки, щоб розуміли, що невідома річ може нести небезпеку.
Ангеліна, вихованка дитячого садка:
Коли бачиш якусь незнайому іграшку, до неї не можна дотрагіваться.
Даша, вихованка дитячого садка:
Когда ти нашол якусь іграшку, і це не твоя іграшка, і єслі нічья, то іграшку треба не чипати та не нести її додому.
Обладнати такі навчальні кімнати протягом року планують в усіх рятувальних підрозділах Кіровоградщини.
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Густий дим заповнює кімнату, у якій перебувають діти. Вони хапають хустинки, змочені водою, і підлогою повзуть до виходу. Так відпрацьовують головні правила порятунку в навчальному класі.
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