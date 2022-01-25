Україні більше загрожує народне повстання через складну економічну ситуацію, аніж напад Росії. Так вважають європейські міністри закордонних справ, пишуть західні ЗМІ. Чи вірять у Брюсселі в реальну загрозу війни - розкаже Олена Абрамович.

Сполучені Штати готуються до війни, тоді як Євросоюз шукає шляхи деескалації. Такого висновку дійшли європейські медіа після останніх заяв із Брюсселя й Вашингтона. Брюссельська редакція газети Politico зазначила: більше занепокоєння, ніж напад Росії, в політиків викликає економічна ситуація в Україні.

Європейські міністри закордонних справ на зустрічі в понеділок наголосили на ризику того, що захмарні ціни на енергоносії, інфляція і складна економічна ситуація в Україні можуть призвести радше до повстання, ніж до військового перевороту, але зрештою з тим самим результатом - переходом влади в Києві до проросійського уряду.

Саме тому в понеділок Єврокомісія оголосила про надання термінової фінансової допомоги Києву. Аби, зокрема, послабити удар по гривні, який спричинили новини про евакуацію родин американських і британських дипломатів. Навіщо було вдаватися аж до таких крайнощів - міністри мали змогу розпитати в Држсекретаря США.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки і закордонних справ:

Держсекретар Блінкен сказав нам, що взагалі-то евакуації не було. Вони просто дозволили поїхати людям, які обіймають не надто важливі посади. Це було за бажанням, і це не евакуація. Обмінявшись інформацією й послухавши його, я не бачу жодних підстав вдаватися до будь-яких запобіжних заходів.

І це не єдине українське питання, щодо якого в ЄС та США є певні розбіжності. Найдієвіші санкції - такі як зупинення другого "Північного потоку" чи відімкнення Росії від "Свіфт" теж до кінця не узгоджені. І хоч усі запевняють, що обмеження будуть болючими і, якщо знадобиться, їх затвердять, якими саме вони мають бути - бачення в країн різне.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Ми не хочемо нової холодної війни. Період холодної війни мав трагічні наслідки для Центрально-Східної Європи, ми втратили кілька десятиліть життя угорської нації. Ми не хочемо холодної війни.

Не хочуть у Східній Європі й холодної зими. Як зігрітися без російського газу, якщо перекрити трубу, - відкрите питання для багатьох. Тож у Брюсселі усі сподівання покладають на зусилля дипломатії. У середу в Парижі відбудеться перша за два роки нормандська четвірка - на рівні радників, не лідерів. Великого прориву ніхто не очікує, але хоча б на часткове зниження напруження - надія є.