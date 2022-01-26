Двоє українських військових поранені на Сході країни. Наразі вони в лікарні, один з них - у тяжкому стані. Загалом минулої доби ворог п'ять разів порушив режим тиші. У бік Авдіївки незаконні збройні формування били з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Широкиного застосували великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. А поблизу Пищевика українські захисники зафіксували ворожий безпілотник, з якого противник скинув боєприпаси. Більше про ситуацію на передовій - розкаже Руслан Смєщук.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну ось буквально полчаса ВОГи прилетіли. По сусідах. Штук 8-9. По сусідах отам.

ВОГи - це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна. Ці боєприпаси точно влучають в окопи й перелітають бліндажі, немов оминаючи захисні споруди. Але армійців якоюсь мірою рятує погода.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз сніг і видимість погана, і вітер.

Це передові позиції неподалік окупованої Горлівки. І тут, і взагалі по всьому фронту ситуація, після раптового загострення з неділі на понеділок, дещо стабілізувалася. Стріляють менше, але все ж стріляють.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Таких обстрілів сильних не було, - так була одна черга с кулемета була - АГСи вони використовують - в нас було пару ситуацій, прилітало так саме і людям в дома. Але невеличка черга - 5-10 пострілів. А так загалом тільки маленькі калібри використовують.

Існує й інша загроза. Місцевий степ прорізаний глибокими ярами й посадками, тож є ймовірність підходу ворожих диверсантів. З одного боку, перетинати під час хуртовини лінію фронту не надто приємно. З іншого - така погода обмежує видимість.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

В нас тут є низина - де вони можуть пройти. Оце контролюємо її завжди. Спостереження ведеться цілодобово. Спостерігаємо, щоб десь не впустити момент, потому що ми можемо мати проблем. Ландшафт не простий? Так місцевість… Дуже рівнина, погана получається - в нас там є така прогалина, що дійсно, як зайти видно не буде.

Нерідко з того боку чути гуркіт ворожої техніки, кажуть вояки, найімовірніше, бронемашини піхоти. Супротивник їх поки що не застосовує, але, вочевидь, постійно тримає напоготові.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України: